Уралец осужден за выстрел в подъезде из подаренного пистолета

На Среднем Урале суд рассмотрел уголовное дело о подаренном пистолете. Его владельцу вынесен приговор.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, еще в июне 2024 года житель Нижнего Тагила получил от своего деда в подарок пистолет Макарова. При этом никакого разрешения на его приобретение и хранение мужчина не имел. Пистолет, изготовленный самодельным способом на основе списанного охолощенного оружия, он стал хранить у себя дома.

Оружие выстрелило в феврале 2026 года. В тот день уралец выпил, взял пистолет и зачем-то вышел с ним в подъезд, где случайно сделал выстрел. Он тут же спрятал "ствол" в сугробе у дома, где уже на следующий день его нашли силовики. Итогом стало возбуждение уголовного дела о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Сам тагильчанин полностью признал свою вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила признал его виновным и назначил 1 год ограничения свободы. Изъятые пистолет и боеприпасы конфискованы и будут переданы в территориальный орган Росгвардии по Свердловской области.

Напомним, недавно жительница уральского города Березовский оказалась на скамье подсудимых из-за продажи оставшегося от родственника ружья. В итоге многодетная мать отделалась штрафом.