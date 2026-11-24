В Лондоне раскрыли крупную наркосхему: изъяли почти 900 кг кокаина

Полицейские Лондона провели масштабную операцию против банды, которая поставляла наркотики в страну. Силовики нашли и забрали 893 кг кокаина - об этом рассказали в официальном сообщении на сайте столичной полиции, пишет ТАСС.

Преступники хитро спрятали запрещенное вещество: кокаин лежал в ящиках с апельсинами. Главный рейд прошел на рынке в районе Лейтон - там задержали шестерых мужчин от 27 до 58 лет. Следователи уверены, что они входили в преступную группу и возили партию наркотиков.

Еще один обыск полицейские устроили в городе Чешант к северу от Лондона. В одном из домов они взяли под стражу 48‑летнего мужчину - его считают соучастником. У него нашли 450 тысяч фунтов стерлингов (примерно 587 тысяч долларов США).

Ранее Кировский районный суд Перми приговорил жителя Москвы - одного из руководителей площадки Hydra - к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 4,8 млн рублей: прокуроры доказали, что через эту онлайн‑платформу продавали наркотики и психотропные вещества, а легализованные доходы преступников превысили 1 млрд рублей.