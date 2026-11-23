Задержан губернатор Мурманской области Чибис
В России задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
После этого он стал участником следственных действий, сообщает источник ТАСС.
Ему якобы вменяют хищения. Иных деталей пока не приведено.
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В России задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
После этого он стал участником следственных действий, сообщает источник ТАСС.
Ему якобы вменяют хищения. Иных деталей пока не приведено.
Теги: Андрей Чибис, губернатор, задержание
Развитие сюжета:Ранее 23.11.2026 19:44 Мск МВД: Главе Мурманской области вменяют хищение 39 млн и растрату 1 млрд рублей
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