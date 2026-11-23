Выездную планерку по ситуации в сфере кадровой политики Юрий Бурлачко провел на площадке Центра воспитательных технологий ВДЦ «Орленок»

На площадке Центра воспитательных технологий ВДЦ «Орленок» в Краснодаре выездное планерное совещание кубанского парламента провел председатель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко.

Участие в работе принимали руководитель краевой Контрольно-счетной палаты Сергей Усенко, заместители председателя ЗСК Николай Петропавловский, Сергей Болдин, Николай Гриценко, Владимир Бекетов, председатели профильных комитетов ЗСК, министр труда края Сергей Пронько, врио руководителя департамента по делам казачества региона Алексей Горбенко, руководитель департамента молодежной политики края Роман Дмитриев, начальник управления кадровой политики Краснодарского края Екатерина Михайлова, замглавы Краснодара Анна Леонова, руководитель регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» Юрий Костомаха, руководитель реготделения Общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» Мария Сикальчук.

Перед началом совещания депутаты приняли участие в высадке саженцев сосен на территории детского центра. Затем парламентарии были ознакомлены с инфраструктурой учреждения, открытого по видеосвязи Президентом России Владимиром Путиным в июне текущего года.

Открывая выездное совещание, Юрий Бурлачко подчеркнул особую актуальность проводимой в регионе работы по воспитанию детей и молодежи. Спикер подчеркнул, что это имеет первоочередное значение для органов власти всех уровней.

Председатель ЗСК напомнил, что одним из практических шагов в этом направлении стало возрождение начальной военной подготовки в школах. Благодаря совместным усилиям двух комитетов Законодательного Собрания уже с 1 сентября 2026 года почти в тысяче кубанских школ введена соответствующая региональная программа внеурочной деятельности.

«Борясь за развитие детей, реализуя тот или иной проекты, мы пока упускаем один критически важный момент – подготовку кадров для отрасли. И здесь мы выходим на важнейшую задачу, которая сегодня звучит так – «воспитать воспитателей». Эта формула у нас родилась здесь, на базе Центра воспитательных технологий Всероссийского детского центра «Орленок». Она точнее всего отражает суть момента», – сказал Юрий Бурлачко.

И добавил, что еще одним важным вопросом совещания является вопрос подготовки специалистов для органов местного самоуправления.

«Где бы ни работал человек – с детьми в школе или с жителями в муниципалитете – везде нужны подготовленные, ответственные, духовно зрелые люди», – подчеркнул спикер ЗСК.

Председатель комитета Законодательного Собрания по вопросам санаторно‑курортного комплекса, директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус представил информацию о возможностях нового детского центра в контексте темы совещания. Он акцентировал, что в 2027 году объект планирует принять 1,2 тысячу детей в возрасте от 13 до 17 лет. Содержательная составляющая смен будет ориентирована на изучение и сохранение историко-культурного наследия, профориентацию, формирование детского и молодежного актива страны. А в ближайшей перспективе, по словам Александра Джеуса, центр рассматривается в качестве одной из ведущих площадок для проведения курсов повышения квалификации специалистов в сферах туризма и допобразования.

Председатель профильного комитета ЗСК Александр Дорошев доложил о ходе проведения в регионе обучающих семинаров для сотрудников органов местного самоуправления. Он отметил, что за 25-летнюю историю организации данных мероприятий в крае состоялось 248 семинаров, в которых приняли участие более 12,8 тысяч специалистов, среди которых депутаты местных представительных органов, главы муниципалитетов, сотрудники контрольно-счетных органов и члены избирательных комиссий.

Председатель комитета кубанского парламента по делам молодежи Сергей Носов рассказал о кадровой работе в сфере молодежной политики. В частности, он сообщил, что с 2015 года на базе ВДЦ «Орленок» в Туапсе проведено три обучающих семинара для членов Совета молодых депутатов. Профильным комитетом поддержан проект Кубанской митрополии «Школа молодого гуманитария». В рамках реализации проекта с 2025 года для школьных учителей и студентов педагогических специальностей организовываются лекции и практические занятия, посвященные вопросам истории, культуры и религии. В сентябре этого года соответствующие мероприятия прошли в Ейске, Геленджике, Армавире и Тихорецке.

Руководитель военного комитета ЗСК Евгений Шендрик в своем выступлении акцентировал внимание на подготовке наставников для казачьих классов Кубани. По данным парламентария, на данный момент в крае эту должность на безвозмездной основе занимают порядка 1,3 тысячи казаков. В 2026 году в Темрюке была организована курсовая подготовка по данной специальности, обучение прошли 654 казака-наставника Ейского, Таманского, Кавказского, Лабинского и Майкопского казачьих отделов.

Председатель комитета ЗСК по вопросам науки и образования Александр Поголов проинформировал, что в Краснодарском крае за текущий год проведено более 230 различных обучающих мероприятий для педагогов, в которых стали участниками более 81,8 тысячи человек.

В ходе обсуждения также выступили Владимир Бекетов и Николай Гриценко и руководители исполнительных органов власти региона.

Подводя итоги совещания, Юрий Бурлачко дал поручение профильным комитетам ЗСК и фракциям политических партий кубанского парламента разработать предложения по консолидации общественных объединений, действующих на территории края. Результатом обсуждения было принятие резолюции с рекомендациями по совершенствованию кадровой политики в регионе.