На площадке Всероссийского форума «Большие решения малой Родины» Светлана Иванова выступила модератором одной из ключевых секций

21–22 ноября в Мастерской управления «Сенеж» прошел II Форум-выставка муниципальных практик «Большие решения малой Родины». Организатор мероприятия - Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации Президента России.

Около 800 участников из всех 89 регионов страны работали на площадке форума.

В состав тюменской делегации вошла Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.

Представители региона стали участниками открытой дискуссии на лекториях и панельных сессиях с ведущими федеральными и региональными экспертами, а также детально изучили выставку муниципальных практик с интерактивными стендами.

Светлана Иванова выступила модератором в одной из ключевых секций «Коммуникации с избирателями как фундамент стабильности», в рамках которой спикеры из разных уголков России представили масштабные управленческие кейсы.

Так, Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин презентовал информацию о системе поддержки территориального общественного самоуправления (ТОС). Он сообщил, что в Перми действуют 52 общественных центра, где ежегодно проводится свыше 15 000 консультаций для жителей. Также на базе центров размещены общественные приемные депутатов для обеспечения прямой и прозрачной коммуникации власти с горожанами.

Владимир Шавлай, Председатель Совета Краснодонского муниципального округа ЛНР, представил результаты работы депутатского корпуса после долгих лет фактического отсутствия местного самоуправления. Было проведено более 400 встреч с жителями и создано 8 ТОСов. Созданы новые скверы и спортплощадки, капитально отремонтированы школы и больницы.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов поделился опытом организации системы наставничества, когда за каждым активистом Молодежной палаты закреплен опытный депутат. И рассказал о соглашение о сотрудничестве с Законодательным Собранием области для системной совместной законотворческой работы.

О системе комплексной поддержки семей участников СВО доложила Лидия Новосельцева, Председатель Ростовской-на-Дону городской Думы. Она рассказала, что каждую семью погибшего военнослужащего курирует депутат-наставник, а для решения жизненных проблем действуют профильные программы. В их числе «Время Героинь» для трудоустройства и психологической реабилитации женщин и «СВОи дети» для обучения подростков бытовым навыкам.

Председатель Тюменской городской Думы подчеркнула, что именно на таких площадках уникальные инициативы перестают быть локальными историями и становятся общим ресурсом для развития всей страны.

"Как модератор, увидела, что каждая представленная практика — это готовый инструмент для использования, а наш обмен знаниями станет мощным импульсом для развития в каждом муниципалитете. Благодарю ВАРМСУ за организацию площадки и коллег — за готовность делиться опытом!" — прокомментировала Светлана Иванова.

Напомним, форум «Большие решения малой Родины» проводится второй год и служит ключевой площадкой для обмена практиками между муниципальными командами.