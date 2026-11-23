ФАС добилась локального снижения цен на топливо

В Правительстве после совещания о ситуации на рынке топлива сообщили о влиянии федеральной антимонопольной службы (ФАС) на цены на топливо.

Продолжается активная работа по пресечению нарушений в области антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов. Сотрудники службы возбудили 76 дел.

Выдано 125 предупреждений, 99 их них уже исполнено. Это привело к локальному снижению цен на топливо. Работа по заключению соглашений между региональными органами власти и независимыми автозаправочными станциями для регулирования ценовой ситуации фактически завершена, сообщает Правительство.