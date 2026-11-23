- растрату 1 млрд руб., выделенных из бюджета Минтранса области на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, а также незаконные валютные операции.

В МВД привели детали уголовного дела главы Мурманской области Андрея Чибиса. Ему и его подельникам вменяют:



