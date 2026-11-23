МВД: Главе Мурманской области вменяют хищение 39 млн и растрату 1 млрд рублей
В МВД привели детали уголовного дела главы Мурманской области Андрея Чибиса. Ему и его подельникам вменяют:
- хищение у Минстроя Мурманской области 39 млн руб.;
- растрату 1 млрд руб., выделенных из бюджета Минтранса области на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск, а также незаконные валютные операции.
Чибис задержан сегодня, 23 ноября. Ход расследования уголовного дела контролирует руководство Следственного департамента МВД России, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.