На Среднем Урале сменился замгубернатора - руководитель Минприроды

Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил заместителем главы региона – министром природных ресурсов и экологии Алексея Кузнецова. Он приступит к работе 24 ноября.

Кузнецов родился 28 мая 1977 г. в Тобольске. В 2002 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности "Юриспруденция". Работал на Тобольском деревообрабатывающем заводе, в прокуратуре Тюменской области, администрации Тюмени.

После перешёл на федеральную государственную гражданскую службу. С 2022 г. Алексей Кузнецов занимал пост заместителя губернатора – министра по управлению государственным имуществом Свердловской области, сообщает региональный департамент информполитики.

Другим своим указом Паслер сегодня сменил и.о. заместителя губернатора – главы МУГИСО. Пост заняла Ирина Снеткова.