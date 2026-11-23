Дженсен Хуанг вернулся на пост гендиректора Nvidia

Дженсен Хуанг вернулся на пост гендиректора Nvidia. Это случилось сегодня.

Он восстановлен в должностях президента и генерального директора Nvidia, а также в качестве члена совета директоров. За это единогласно проголосовал совет директоров, приводит РБК сообщение компании.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа требует от Nvidia информации о возможных поставках передовых чипов для искусственного интеллекта в Китай. Министр финансов страны Скотт Бессент сообщил, что власти связались с временным руководством компании, ведущими членами совета директоров и их юристами. Руководству страну "действительно нужны ответы".