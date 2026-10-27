27 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Сборы российского кино за рубежом упали почти на 46%

За девять месяцев 2026 года российские фильмы собрали за рубежом 4,6 млн долларов - это почти на 46 % меньше, чем год назад (8,5 млн). В третьем квартале выручка составила 1,4 млн долларов. В "БК Медиа" отмечают, что итоговая касса зависит и от длительности проката: многие ленты продолжают собирать зрителей спустя месяцы после премьеры, пишет "Ъ".

Лидером стала анимация: "Коты Эрмитажа-2. Тайна египетского зала" заработала 1,1 млн долларов (основные рынки - Бразилия, Румыния, Турция). На втором месте - "Кракен" (533,3 тыс. долларов, главный рынок - Перу), на третьем - "Мальчик-дельфин-2" (527 тыс. долларов, лидер - Саудовская Аравия).

Самый успешный рынок - Перу (613 тыс. долларов), далее следуют Турция, Италия, Саудовская Аравия и Румыния. На шесть ключевых стран (Перу, Бразилия, Мексика, Колумбия, Эквадор, Аргентина) пришлось около трети всех сборов - 1,54 млн долларов.

Эксперты указывают на кризис в прокате анимации: мультфильмы собирают меньше ожиданий, растет конкуренция из‑за ИИ‑контента, падают закупочные цены. Зарубежные покупатели предпочитают жанровые проекты с потенциалом для цифрового проката. Еще одна сложность - нехватка межправительственных соглашений для совместного кинопроизводства.

Чтобы догнать прошлогодние показатели, в четвертом квартале нужно собрать около 4,84 млн долларов - больше, чем за первые девять месяцев. При этом сейчас нет релиза, который выглядел бы как будущий международный хит: экспорт держится на ограниченном числе семейных и анимационных картин.

Повторный прокат "Сумерек" стал хитом сентября 2026 года: за две недели фильм собрал около 334 млн рублей, а к 11 октября касса превысила 415 млн рублей - картину посмотрели 767 тысяч зрителей. Такой успех объясняют ностальгией и накопившимся спросом на качественное зарубежное кино: основную аудиторию составили те, кто в детстве смотрел фильм в плохом качестве и теперь захотел увидеть его на большом экране, а также повзрослевшие поклонники, желающие вернуть эмоции юности.

Теги: кино, кинотеатр, доход


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