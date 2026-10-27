27 Октября 2026
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Фото: Пресс-служба РЕГЛАБ

"Ростелеком" и РЕГЛАБ объединятся для автоматизации промышленных предприятий Урала

Крупнейший в России провайдер "Ростелеком" и российский производитель оборудования и разработчик ПО для систем автоматизации ведущих отраслей и предприятий страны ООО "РЕГЛАБ" подписали соглашение о сотрудничестве. Обе компании направят свои силы на модернизацию предприятий топливно-энергетического комплекса, горнодобывающей и металлургической отраслей Урала.

Соглашение было подписано на международном горнопромышленном форуме "Рудник", который проходит в Екатеринбурге с 27 по 29 октября. Документ заверили директор по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" на Урале Александра Исхизова и замгендиректора "РЕГЛАБ" Дмитрий Мокшанов.

Подписание соглашения между Ростелекомом и РЕГЛАБом на форуме Рудник(2026)|Фото: Пресс-служба РЕГЛАБ

"Наша компания занимается разработкой контроллеров и программных решений для автоматизированных систем управления технологическими процессами. Ежемесячно мы выпускаем более 35 тыс. модулей, которые, по сути, являются кирпичиками, необходимыми для построения устойчивой автоматизации производств. Сотрудничество с цифровым интегратором открывает новые возможности для масштабирования российских решений. Наши технологии уже подтвердили устойчивость в сложных проектах, в том числе на объектах "Ростелекома", и теперь мы готовы предложить их более широкому кругу предприятий", — сказал Дмитрий Мокшанов.

Главной целью компаний является повышение эффективности производственных циклов на предприятиях. Для этого в на уральских заводах внедрят автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), которые включают в себя: аудит уже действующих решений, программирование логических контроллеров, проектирование систем диспетчеризации, пусконаладку ПО и разработку интерфейсов для сбора данных.

Подписание соглашения между Ростелекомом и РЕГЛАБом на форуме Рудник(2026)|Фото: Пресс-служба РЕГЛАБ

"Урал — один из ключевых промышленных центров страны, и сегодня перед предприятиями стоит задача не просто обновления оборудования, а повышения эффективности и технологической независимости производства. Для "Ростелекома" развитие промышленной автоматизации — одно из стратегических направлений, в котором мы объединяем инфраструктурные возможности, цифровые технологии и отраслевую экспертизу. Партнерство с "РЕГЛАБ" позволит расширить наши компетенции в области АСУ ТП и предложить предприятиям комплексные отечественные решения, отвечающие задачам модернизации и повышения конкурентоспособности российской промышленности", — отметила Александра Исхизова.

Отметим, что "Ростелеком" и "РЕГЛАБ" уже имеют успешно реализованные проекты. Ранее на крупных промышленных предприятиях страны партнеры меняли иностранные программируемые логические контроллеры на устройства российского производства. "РЕГЛАБ" выступал поставщиком специализированных решений, а "Ростелеком" предоставлял свою сеть передачи данных и ИТ-инфраструктуру для внедрения систем автоматизации на заводах, где нужны надежная связь и удаленное управление.

Теги: Ростелеком, РЕГЛАБ, автоматизация, промышленность


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