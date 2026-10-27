В центре Москвы работает режим "белых списков"

В центре Москвы заметно упал мобильный интернет. Корреспондент "РГ" поясняет: сейчас сеть пускает только на самые нужные и социально важные сайты и сервисы - это так называемый режим "белых списков".

Ограничения действуют в пределах Третьего транспортного кольца с 27 по 29 октября. В Минцифры рассказали: 27 и 28 октября проблемы могут быть с 11:30 по Москве и до конца дня, а 29 октября - с 09:30. При этом звонить по телефону, пользоваться домашним интернетом и Wi‑Fi можно как обычно - эти сервисы работают без перебоев.

В министерстве объясняют: ограничения ввели ради безопасности во время крупных мероприятий — саммита Форума стран‑экспортеров газа и форума "Россия - Африка".