"Уральский институт кардиологии" и "Клинику Сердца" оштрафовали на 14,8 миллиона рублей

ГБУЗ СО "Уральский институт кардиологии" и ООО "Клиника Сердца" оштрафованы на 14,8 млн рублей за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского УФАС.

В ходе проверки было установлено, что институт и клиника образовали антиконкурентное соглашение, благодаря чему при проведении торгов на аукционе у "Клиники Сердца" были преимущества, и она получила возможность оказывать услуги по трехмерной компьютерной томографии.

Доказательствами сговора послужили следующие факты:

За более чем 15 лет ГБУЗ СО "Уральский институт кардиологии" так и не приобрел томограф и не предпринял попыток оказывать услуги КТ‑исследований своими силами по тарифам ОМС;

Учреждение и клиника возобновили арендные отношения после истечения срока договора в 2013 году, что противоречило условиям договора;

В аукционную документацию были включены условия, которые фактически исключали всех претендентов, кроме ООО "Клиника Сердца", на оказание услуг. Например, услуги должны были оказываться на территории заказчика, а приступить к исполнению требовалось практически сразу после заключения контракта. Это делало участие других исполнителей невозможным, поскольку они не располагали необходимым оборудованием на территории учреждения;

Услуги оказывались не по тарифам ОМС, а по коммерческим ценам, сформированным на основе предложений крупных московских медицинских центров. Это позволяло завышать начальную цену контрактов и получать экономическую выгоду.

Это антиконкурентное соглашение принесло компании доход в размере более 85 млн рублей. В связи с этим, ГБУЗ СО "Уральский институт кардиологии" и ООО "Клиника Сердца" привлекли к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ.

ООО "Клиника Сердца" назначен штраф в размере 5 млн 274 тыс. 260 руб., который исполнен в льготный период (ч.1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ) в размере 2 млн 637 тыс. 130 руб.

назначен штраф в размере 5 млн 274 тыс. 260 руб., который исполнен в льготный период (ч.1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ) в размере 2 млн 637 тыс. 130 руб. ГБУЗ СО "Уральский институт кардиологии" назначен штраф в размере 9 млн 582 тыс. 566 руб., который исполнен в льготный период (ч.1.3-3 ст. 32.2 КоАП РФ) в размере 4 млн 791 тыс. 283 руб.

Не согласившись с постановлением Свердловского УФАС "Уральский институт кардиологии" обратился в Арбитражный суд Свердловской области, однако постановление УФАС было признано законным и уже вступило в силу.

Напомним, что основателем "Клиники Сердца" является уральский кардиолог Ян Габинский, который покинул пост главного врача "Уральского института кардиологии" осенью прошлого года. По официальной версии, он был отправлен в отставку по достижении предельного возраста для главных врачей.

Позднее прокуратура возбудила уголовное дело о хищении средств областного бюджета. Проверка проводилась в ГБУ "Уральский институт кардиологии". Было установлено, что с января 2023 по декабрь 2025 года один из руководителей института действовал в интересах аффилированной частной клиники ООО "Клиника Сердца".

В мае появилась информация, что Габинский собирается продать "Клинику Сердца" за 1 млрд рублей влиятельной московской бизнесвумен, владеющей сетью клиник по всей стране.