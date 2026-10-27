В Кремле сообщили, о чём говорили лидеры России, Норвегии и Финляндии

Кремль озвучил свою позицию по поводу переговоров президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и российского лидера Владимира Путина.

Собеседники обменялись мнениями по поводу урегулирования украинского кризиса. Во время обсуждения этой темы учтены переговоры Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября, а также Стубба и Стёре с Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло.

Положительно оценена перспектива возобновления в первой половине ноября в Абу-Даби трёхсторонних переговоров между Россией, Украиной и США. Владимир Путин дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах. Достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учёте законных интересов России. Отдельной частью обсуждения стала конфронтационная политика стран ЕС и НАТО, ведущая к затягиванию боевых действий.

Затрагивались вопросы обеспечения безопасности и стабильности в регионах Балтийского моря и севера Европы. Президент Финляндии и премьер-министр Норвегии подтвердили важность соблюдения международного морского права и принципа свободы судоходства. Президент России сообщил коллегам о начале проводимой при посредничестве США гуманитарной операции в районе российского населённого пункта Алёшки и введении в этих целях временного "режима тишины" на херсонском направлении. Лидеры трёх стран условились и далее поддерживать прямые контакты по телефону, сообщает пресс-служба Кремля.

20 октября в Осло состоялась встреча американского переговорщика Стива Уиткоффа с Владимиром Зеленским. После этого Уиткофф побывал в Кремле, где переговорил с Путиным. Обсуждается проведение трехсторонней встречи в Абу-Даби с участием представителей США, России и Украины.

Также стало известно, что ЕС обсуждает назначение спецпредставителя для прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине. Многие дипломаты делают ставку на президента Финляндии Александра Стубба, отмечая его опыт и хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом.