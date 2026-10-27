27 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

Dictionary.com назвал словом 2026 года "maxxing"

Словарь Dictionary.com выбрал словом 2026 года термин "maxxing". В редакции говорят, что он хорошо передает современную тенденцию - стараться добиваться максимальных результатов в разных областях, сообщает "Ъ".

Специалисты словаря объясняют: maxxing - это когда человек либо полностью отдается какому‑то делу, либо шаг за шагом доводит отдельную сторону жизни до предела возможностей. Слово появилось от английских maximum и maximizing. Из‑за соцсетей суффикс "maxxing" стал очень популярным - его все чаще добавляют к разным словам и получают новые выражения.

Например, уже прижились такие варианты: looksmaxxing - когда человек старается сильно улучшить свою внешность, proteinmaxxing - когда старается включить в питание максимум белка, sleepmaxxing — когда выстраивает режим сна так, чтобы он был максимально полезным. Аналитики Dictionary.com подсчитали: в августе 2026 года слово "maxxing" в цифровых медиа использовали почти в 19 раз чаще, чем в среднем за месяц в 2025 году.

В числе других претендентов на слово года были "доступность", "дата‑центр" и "Одиссея". А в прошлом году Dictionary.com выбрал интернет‑мем six‑seven - он стал очень распространенным среди школьников и молодежи и прочно вошел в их онлайн‑общение.

Теги: слово, термин, maxxing


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