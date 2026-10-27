29 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме обсуждали, как защитить детей в интернете

В Госдуме обсудили новые подходы к защите детей в цифровой среде. Глава комитета по защите семьи Нина Останина сообщила, что за последний год число подростков, совершивших теракты, выросло вдвое, а около 400 детей осуждены по статьям о терроризме и экстремизме.
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Депутат отметила, что, несмотря на наличие законов и механизмы блокировок, единого инструмента контроля нет, а технологии обхода запретов развиваются быстрее законодательства. И необходимо создавать позитивную альтернативу деструктивному контенту.

Представитель МВД Антон Растощенов подчеркнул необходимость усиления ответственности соцсетей, где детей вовлекают в преступные схемы через манипуляции. По данным полиции, на фоне общего снижения киберпреступности в 2025-2026 гг. она растет среди подростков. Так, за девять месяцев этого года подростковая киберпреступность выросла на 30%, а количество несовершеннолетних дроперов увеличилось в 63 раза.

Президент Союза блогеров Денис Нырков предложил использовать искусственный интеллект (ИИ) для оценки контента. Вместо ориентации только на охваты алгоритмы могли бы учитывать деятельность автора и ее положительный эффект. Для таких блогеров можно ввести "знак качества". Гендиректор Центра технологий ИИ Вячеслав Берестнев подтвердил техническую возможность перенастройки алгоритмов соцсетей для продвижения полезного контента.

Теги: соцсети, интернет, дети


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