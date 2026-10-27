В Екатеринбурге началась Неделя падела от РМК

В Екатеринбурге стартовала Неделя падела, организованная Русской медной компанией. В течение шести дней на Падел-арене РМК сыграют более 100 лучших спортсменов из России и ещё 11 стран мира.

Неделя началась с турнира RCC Padel Open в категории ФПР 500. В течение трёх дней участники будут бороться за рейтинговые очки, призовой фонд и ценные призы.

Главное событие – четвёртый этап международной лиги от RCC – стартует в пятницу, 30 октября. Зрителей ждут не только напряжённые матчи, но и разнообразная развлекательная программа.

Главная тема этого этапа – четыре стихии, которые воплощены в игре каждого спортсмена. Торжественное открытие 4-го турнира лиги RCC в стиле четырёх стихий пройдёт в субботу, 31 октября. В этот день состоится выступление музыкальной группы IOWA.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в субботу, в день торжественного открытия, вход на арену для зрителей свободный до 16:00. Все, кто придёт на арену до 16:00, смогут увидеть концерт. Для желающих прийти после 16:00 – билеты в кассах города. Во все остальные дни вход на арену свободный.

На арене будут работать развлекательные и интерактивные станции. Гости смогут отмечать их посещение в специальной программке и получить приз, пройдя все станции. А те, кто придёт на арену три дня подряд, смогут принять участие в розыгрыше ценного приза.

В вестибюле арены установят стенд с чемпионскими поясами клуба "Архангел Михаил", принадлежащими Петру Яну (UFC) и Ильясу Хамзину (Karate Combat). Также гости смогут увидеть пояса промоушенов RCC FairFights, RCC MMA и Fight Nights.