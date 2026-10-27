В Подмосковье пьяный дебошир ворвался в школу и заперся в туалете

В Московской области 25-летний дебошир разбил окно в здании школы, ворвался внутрь и забаррикадировался с огнетушителем в туалете.

Речь идёт об образовательном учреждении Пушкинского городского округа. На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал "Тревога" с охраняемого образовательного центра на Трубниковской улице в Ивантеевке.

Пьяный молодой человек разбил окно, проник в здание и закрылся в уборной. Он вёл себя агрессивно и распылил содержимое огнетушителя сначала в сторону работника службы безопасности, а затем – в прибывших росгвардейцев. Попав в отдел полиции, 25-летний нарушитель спокойствия пояснил, что якобы подвергся нападению невидимой силы и оборонялся, сообщает главное управление Росгвардии по Московской области.