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Политика За рубежом
Фото: kremlin.ru

Президент Финляндии и премьер Норвегии позвонили Путину из-за Украины

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
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Разговор состоялся сегодня, 27 октября Переговоры инициировали собеседники российского лидера. Целью звонка было напрямую донести до президента Путина информацию о будущих переговорах, которые помогут положить конец конфликту. Звонок связан с предстоящими встречами, которые состоятся в Абу-Даби.

Стубб и Стере подчеркнули, что Финляндия и Норвегия продолжат свою поддержку Украины, при этом они отметили, что конфликт должен закончиться, и следует возобновить переговоры.

"Дискуссия была откровенной и содержательной. Мы являемся соседними с Россией странами. Исход конфликта окажет непосредственное влияние на нашу безопасность и безопасность Европы в целом. Прекращение требует прямых обсуждений", — сказал президент Стубб, слова которого приводит канцелярия президента Финляндии.

Президент РФ подчеркнул, что долгосрочное урегулирование возможно только при полном учёте законных интересов России. При этом он указал на конфронтационную политику ЕС и НАТО, которая, по оценке Москвы, затягивает боевые действия.

20 октября в Осло состоялась встреча американского переговорщика Стива Уиткоффа с Владимиром Зеленским. После этого Уиткофф побывал в Кремле, где переговорил с Путиным. Обсуждается проведение трехсторонней встречи в Абу-Даби с участием представителей США, России и Украины.

Также стало известно, что ЕС обсуждает назначение спецпредставителя для прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным по Украине. Многие дипломаты делают ставку на президента Финляндии Александра Стубба, отмечая его опыт и хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Теги: Александр Стубб, Йонас Гар Стере


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Развитие сюжета:

Ранее 27.10.2026 13:47 Мск В Кремле сообщили, о чём говорили лидеры России, Норвегии и Финляндии

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