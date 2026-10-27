Впервые: Госдума приняла закон об аттракционах

Госдума приняла закон "Об аттракционах", устанавливающий единые правила проектирования, технического состояния и эксплуатации каруселей и колес обозрения. Ранее в России отсутствовало федеральное регулирование этой сферы, что подчас приводило к травматизму посетителей.

Законопроект, инициированный законодателями Санкт-Петербурга, вводит общероссийские стандарты регистрации, учета и проверки аттракционов. Документ разграничивает полномочия между Правительством, федеральными ведомствами и региональными органами власти.

Принятие закона стало важным шагом для обеспечения безопасности, особенно детской, считают депутаты. К проекту поступило 29 поправок, 28 из которых были приняты. В их числе — уточнение зон ответственности различных уровней власти в области государственного надзора за техническим состоянием аттракционов. Должны быть созданы региональные информационные системы для учета аттракционов. Каждый аттракцион получит свой электронный паспорт с полной историей: от даты выпуска до результатов каждого технического освидетельствования. Предполагается, что это должно исключить сокрытие проблем с техническим состоянием.