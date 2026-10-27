Песков: Конкретная дата новых трехсторонних переговоров по Украине пока не определена

Конкретная дата возможных трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока даты нет", - сказал он журналистам.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине после 4 ноября. Также он сообщил, что в качестве возможной площадки для трехсторонних консультаций рассматривается столица ОАЭ Абу-Даби.