Дочь участника СВО из Тобольска открыла свое дело по региональной программе поддержки

Дочь участника СВО из Тобольска открыла свое дело по региональной программе поддержки, сообщили в Информационном центре Правительства Тюменской области. Девушка основала современный многофункциональный детский развлекательный центр. Пространство ориентировано на полезный досуг без гаджетов для детей до 13 лет, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В рамках программы поддержки "для СВОих" фонд финансирования предпринимательства Тюменской области предоставил тоболячке целевой займ в размере 5 миллионов рублей сроком на 3 года под 3% годовых с отсрочкой платежа на полгода. Средства были направлены на покупку необходимого оборудования.

Программа "для СВОих" действует в Тюменской области для содействия семьям военнослужащих в открытии и развитии бизнеса.

"Программа „для СВОих“ разработана для снижения финансовой нагрузки на предпринимателей из семей военнослужащих на самом сложном, стартовом этапе. Льготная ставка 3% годовых и полугодовая отсрочка платежа позволяют оперативно запустить бизнес и направить ресурсы на приобретение качественного оборудования. Проект тоболячки – отличный пример создания востребованного и социально значимого бизнеса", - прокомментировала заместитель генерального директора Фонда финансирования предпринимательства Тюменской области Юлия Куровская.