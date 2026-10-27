Миллиардеру Сулейманову предъявили окончательное обвинение по делу об убийствах и ОПС

Миллиардеру Ибрагиму Сулейманову и другим фигурантам уголовного дела об убийстве и покушении на убийства в составе ОПС предъявили обвинение в окончательной редакции.

Как пишет ТАСС, следователи завершили предварительное расследование дела. Миллиардер вину не признал.

Сулейманов был задержан в Москве в октябре 2025 года. Суд отправил его под арест. Также суд отправил в СИЗО еще четверых фигурантов. В уголовном деле речь идет об убийствах, совершенных в 1999 и 2004 годах, и покушении на убийство, совершенном в 2025 году. В силовых структурах заявляли, что одной из жертв банды киллеров стал руководитель Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству (ФСФО) Георгий Таль.

Сулейманова называют одним из самых влиятельных и скрытных миллиардеров России. Ранее ему приписывали контроль над госсистемой бронирования авиабилетов "Сирена-Трэвел".