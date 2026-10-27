В Брянске число погибших при атаке ВСУ выросло до двух

Стало известно еще об одном погибшем в результате сброса взрывных устройств ВСУ в Бежицком районе Брянска. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

По его словам, скончался 67-летний мужчина.

На месте происшествия продолжаются работы по разминированию. Движение автотранспорта по-прежнему ограничено, добавил Ковальчук.

Ранее сообщалось, что в Бежицком районе погиб мужчина, подорвавшись на "тубусе" со взрывчатым веществом, который был сброшен с БПЛА. В результате атаки беспилотника в Советском районе, по предварительным данным, ранены шесть человек.