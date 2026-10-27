Александр Моор принял участие в заседании Совета при полпреде президента России в УФО

Вопросы развития сельского хозяйства обсудили участники заседания Совета при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе, которое прошло в Екатеринбурге в рамках XIV Межрегиональной агропромышленной выставки, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

"Агропромышленный комплекс Уральского федерального округа можно считать одной из точек роста нового инвестиционного цикла. Потенциал есть во всех направлениях: в растениеводстве, животноводстве, производстве рыбы, продуктов питания и напитков. За прошлый год по всему Уральскому федеральному округу в сферу сельского хозяйства было вложено 36 миллиардов рублей, а рост к 2024 году составил 27 процентов. Это хорошая динамика, и мы будем стараться ее сохранять", - подчеркнул полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем докладе отметил, что уборочная страда в регионе практически завершена.

"Собрано свыше 1 миллиона 270 тысяч тонн зерна, урожайность составила 25 центнеров с гектара. Уборка картофеля уже завершена, собрано около 200 тысяч тонн. Такая же картина с овощами, средняя урожайность составила 113 центнеров гектаров. Животноводы полностью обеспечены необходимыми кормами. Уже началась подготовка к посевной следующего года", – сообщил глава региона.