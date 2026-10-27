Италия почти год не поставляет военную помощь Украине

Украина не получает военную помощь от Италии с декабря 2025 года, пишет газета La Repubblica.

По данным издания, 13-й пакет помощи Киеву готов к отправке, но она уже дважды откладывалась. Причинами задержек называются внутренний политический кризис, в частности возрастающее сопротивление партии "Лига" поставкам оружия Киеву, и ожидание Римом результатов американских выборов в конгресс.

Официальная позиция Рима остается неизменной: декларируется полная поддержка Украины. Об этом говорят премьер-министр Джорджа Мелони, вице-премьер Антонио Таяни и обороны Гуидо Крозетто. Но реальная поддержка все больше сводится к гражданскому оборудованию, например генераторам, пишет газета.

Ранее Крозетто отмечал, что большинство итальянцев не поддерживают помощь Украине. Он отметил, что Италия уже направила 12 пакетов помощи и, вероятно, отправит еще один до конца года.

Вопреки этому, вице-премьер Италии Маттео Сальвини снова заявил, что не согласен помогать Украине. СМИ пишут, что Украина будет камнем преткновения на предстоящих парламентских выборах в Италии весной 2027 года.