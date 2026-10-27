В школах Екатеринбурга тестируют рассылку уведомлений о проходе учеников через турникеты

В новом учебном году в школах Екатеринбурга началось тестирование программного обеспечения "Сигур".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, оно позволяет направлять законным представителям автоматические уведомления в мессенджер MAX о проходе учеников через турникеты на входе. Это помогает повысить уровень безопасности ребенка.

В проекте участвуют 17 школ города. По данным мэрии, в рамках муниципальной программы "Безопасность жизнедеятельности населения" в этом году на обеспечение пожарной безопасности объектов образования было выделено около 58 млн рублей, на антитеррористическую защищенность – 20,5 млн рублей.

Ранее стало известно, что Минпросвещения запустило апробацию оценки поведения школьников со 2‑го по 8‑й классы в 2026/27 учебном году. Сообщалось, что в каждом регионе участвуют не меньше 10 школ.