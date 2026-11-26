Спортсмен Академии падела РМК стал первой ракеткой российского падела

21-летний спортсмен Академии падела РМК Максим Колобов возглавил национальный рейтинг Федерации падела России (ФПР). Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, он стал самым молодым лидером в истории отечественного падела.

Согласно официальному рейтингу ФПР, опубликованному по состоянию на 23 ноября, воспитанник Академии падела РМК Максим Колобов поднялся на первую строчку в общем мужском зачёте, набрав 8 900 очков по итогам 22 турниров. Следом за ним идут Артём Матус (8 700 очков) и Дмитрий Мягков (8 500 очков).

Колобов стал первой ракеткой страны, показав лучший результат на домашнем чемпионате России в Екатеринбурге. Этому предшествовал и насыщенный сезон: Максим выиграл два этапа Российского падел-тура, завоевал бронзу Кубка России, одержал победы на рейтинговых турнирах и впервые стал чемпионом Свердловской области. Безусловным украшением этого списка является победа на чемпионате России, которую он одержал в паре со спортсменом Академии падела РМК Дмитрием Мягковым.

В декабре 2025 года Максим переехал из Москвы в Екатеринбург и вошёл в состав спортсменов Академии падела РМК и тренеров Падел-арены РМК. Теперь в активе Колобова сразу два особенных достижения: титул действующего чемпиона России и статус самого молодого лидера национального рейтинга в истории отечественного падела.

Максим Колобов:

"Очень приятно выиграть чемпионат России и стать первой ракеткой страны в один момент. Но мы продолжаем работать. Следующая цель – как можно дольше удержаться на этой строчке. Хочется сказать большое спасибо моим напарникам, которые помогли добиться этого результата. В частности, Дмитрию Мягкову и Коле Манюкову. Также команде Падел-арены РМК. Тренироваться в самых лучших условиях, на ультрасовременных кортах, с лучшими тренерами – это не просто приятно, это действительно способствует профессиональному росту спортсменов. Так что это не только моя победа, но и всей нашей команды".

Ближайшим крупным турниром для Максима станет мастер-финал Международной лиги по паделу от RCC, который пройдёт с 3 по 5 декабря. Он выступит в паре с профессиональным игроком из Испании.