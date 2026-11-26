В России экс-силовику ограничили свободу за подделку документа для релоканта

В Нижнем Новгороде наказан экс-участковый Владислав Курманцев. Решение принял Московский райсуд Нижнего Новгорода.

Бывший силовик наказан за подделку документа для получения релокантом Владиславом Еряшевым статуса политического беженца в США. В апреле 2026 г. Курманцев создал поддельный протокол и внёс в него недостоверные сведения о дискредитации Еряшевым российской армии.

Документ ушёл в Нью-Йорк. За это Курманцев получил от заказчика 5 тыс. руб. Суд оценил это в 10 месяцев ограничения свободы, пишет "Ъ".