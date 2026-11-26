Принятые депутатами ЗСК решения позволят семьям погибших участников СВО сохранить места в очереди на жилье

В ходе состоявшегося 91-го пленарного заседания ЗСК состоялось рассмотрение новых социальных гарантий, планируемых на Кубани для семей погибших участников специальной военной операции. Соответствующий законопроект депутаты приняли в первом чтении.

Документ представил глава комитета ЗСК по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев.

Документ был разработан в целях приведения краевого законодательства в соответствие с федеральными нормами, которые запрещают снятие членов семьи погибшего участника СВО с жилищного учета, если право на получение жилья по договору социального найма было утрачено вследствие его гибели или смерти. Ранее могла сложиться ситуация, при которой семья лишалась статуса нуждающейся в жилье.

Также законопроект предусматривает для данной категории граждан процедуру восстановления в очереди на улучшение жилищных условий с сохранением первоначальной даты постановки на учет. В рамках сессии также было озвучено, что форму заявления по этой процедуре установит краевое министерство ТЭК и ЖКХ.

Еще одно изменение в региональное законодательство предлагает предусмотреть возможность вступления членов семьи погибшего участника СВО в жилищно-строительный кооператив, если сам воин не успел завершить этот процесс.

Юрий Бурлачко, комментируя принятые в первом чтении изменения, подчеркнул, что государственная социальная политика в отношении бойцов, отстаивающих интересы страны в зоне специальной военной операции, наглядно демонстрирует, насколько гибко может меняться действующее федеральное, а вместе с ним и региональное законодательство, когда речь заходит о защите интересов людей и их всесторонней поддержке.

«Обязательства государства не прекращаются со смертью человека. Это вполне очевидно и, что немаловажно, справедливо, особенно если мы говорим о помощи семьям погибших защитников Отечества. Не остаться в стороне, подставить им в нужный момент плечо – вот те принципы, которыми мы руководствуемся в совместной с федеральным центром работе по созданию достойных условий жизни нашим героям и их родным» – отметил Юрий Бурлачко.