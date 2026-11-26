В Прикамье пассажирский поезд насмерть сбил мужчину

В ночь с 25 на 26 ноября 2026 года на 1388-м километре железнодорожного перегона "Чайковская — Шабуничи" Свердловской железной дороги пассажирский поезд смертельно травмировал мужчину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

По предварительным данным, машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Следственные органы Центрального МСУТ СК России организовали доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Следователи на транспорте проводят комплекс первоначальных проверочных мероприятий и устанавливают все обстоятельства случившегося.