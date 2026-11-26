Глава семьи, где девочка умерла от истощения, всегда отказывался от продуктовых наборов

Глава многодетной семьи из Вологды, где пятилетняя девочка умерла от истощения, всегда отказывался от помощи в виде продуктовых наборов. Об этом сообщил министр соцзащиты Вологодской области Александр Ершов, передает РИА Новости.

По его словам, отец детей говорил, что работа есть, денег достаточно, семья получает пособия, поэтому брать помощь продуктами – неприемлемо.

Baza также пишет, что многодетная семья ежемесячно получала по 200 тысяч рублей в виде пособий, при этом родители отказывались платить за коммуналку и накопили долги более чем на полмиллиона.

Ранее в СК сообщили, что в семье из Вологды в антисанитарных условиях воспитывались 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних. Сегодня пятилетняя девочка умерла от истощения, а ее семилетний брат попал в больницу в истощенном состоянии.

С родителями проводятся следственные действия. Допрашиваются должностные лица, медицинские работники и родственники семьи.