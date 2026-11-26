В Пермском крае несовершеннолетнюю осудили за подстрекательство сверстника к убийству одноклассника

В Пермском крае суд вынес приговор несовершеннолетней, признанной виновной в покушении на убийство, сообщили Накануне.RU в СКР Прикамья.

Как установило следствие, девушка из Пскова в мессенджере Telegram вступила в переписку с 13-летним жителем Пермского края и стала давать ему советы, рекомендации и указания по совершению убийства сверстников. Под её влиянием подросток 19 февраля 2026 года нанёс ножевые ранения своему однокласснику на территории учебного учреждения.

С учётом собранных доказательств суд назначил виновной наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Уголовное дело в отношении 13-летнего подростка прекращено в связи с недостижением им возраста привлечения к уголовной ответственности. По решению суда он помещён в специализированное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Расследование уголовных дел, возбуждённых по факту инцидента в школе, продолжается.