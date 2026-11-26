Кубанский парламент поддержал расширение зеленого пояса Абинского городского поселения края

В ходе состоявшейся 26 ноября сессии парламентарии ЗСК рассмотрели изменения в постановление Законодательного Собрания края «О создании лесопаркового зеленого пояса Абинского городского поселения Абинского района».

Документы представил первый зампредседателя профильного комитета Кубанского парламента Андрей Булдин. Он, в частности, сказал, что законопроект был разработан на основании материалов, представленных в ЗСК Общественной палатой края. Документ содержит предложение по увеличению зеленого пояса города Абинска до 464,5 кв. километров.

Комментируя принятое депутатами постановление, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что деятельность по сохранению и расширению «зеленых легких» Кубани ведется региональным парламентом в постоянном режиме уже на протяжении нескольких созывов. Спикер Кубанского парламенты подчеркнул, что время показывает актуальность этой задачи.

«С учетом динамики развития современных городов, наметившейся тенденции по увеличению их численности и темпов застройки, вопрос создания дополнительных пространств, где люди могли бы побыть наедине с природой и отдохнуть от ежедневного шума, напрашивается сам собой. Стратегия действий в данном направлении у нас есть, и она успешно реализуется. Так, в начале этого года постановлением ЗСК мы создали лесопарковый зеленый пояс в Апшеронске и увеличили аналогичную территорию в Туапсе. Абинск – важное звено нашей туристской инфраструктуры. Расширение площади его эколого-рекреационной зоны более чем на 150 километров – серьезная инвестиция в здоровье будущих поколений и повышение уровня комфорта жизни жителей Краснодарского края», – считает Юрий Бурлачко.