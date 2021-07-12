Отец участника команды "Уральские пельмени" Мясникова умер в Югре от коронавируса

Отец участника шоу "Уральские пельмени" Вячеслава Мясникова, лечившийся от коронавируса в профильном госпитале в Урае, умер, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Об этом артист рассказал в своём Instagram.

"Сегодня в больнице не стало моего папы. Как же это тяжело. Дорогой мой. Как же так", - написал Мясников 11 июля в своём Instagram.

Он прикрепил к записи небольшой ролик, который состоится из фотографий отца юмориста и звучащей на их фоне песни. О том, что его родители подхватили "корону" и лечатся в Урае, Мясников рассказал ранее.

"Рассказываю всем, кому интересно, о родителях, которые заболели коронавирусом и лежат в больнице города Урай. Слава Богу, состояние стабилизировалось. Помощь оказывается, делается все, что нужно", - написал артист за несколько дней до смерти отца.

Отметим, Вячеслав Мясников родился в посёлке Луговой Кондинского района Югры.