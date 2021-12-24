МС-21 с американскими двигателями наконец завершил летную сертификацию

Новый российский самолет МС-21-300 должен получить сертификат типа в ближайшее время – он завершил летную сертификацию, сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Мы завершили летную сертификационную программу по самолету МС-21 и рассчитываем в ближайшее время получить сертификат типа", - сказал Мантуров в эфире телеканала "Россия 24".

Отметим, что речь идет о модели с американскими двигателями и композитным крылом из иностранных комплектующих. Самолет с отечественными двигателями ПД-14 только начал испытания, а самолет с композитным крылом из российских материалов еще не совершил ни одного полета. При этом Минпромторг и Ростех, а с их подачи – и президент России Владимир Путин – неоднократно транслировали, что задержки с сертификацией и запуском в серию связаны именно с санкционным давлением и необходимостью разрабатывать свои комплектующие. Но первый заказ – от "Аэрофлота" – изначально был на МС-21 с американскими двигателями. Так что объяснения задержки ставят их авторов в, мягко говоря, неудобное положение.