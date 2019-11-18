СМИ назвали общую стоимость всех твердых заказов на самолет МС-21

Стоимость портфеля твердых заказов на самолет МС-21-300 (175 заказов), который на сегодняшний день имеет корпорация "Иркут" (входит в Ростех), оценивается в $9 млрд, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех). В эту сумму не входят техобслуживание и страховка – только лизинг.

В "Иркуте" отказались комментировать эту цифру, сославшись на коммерческую тайну. Но там озвучили каталожную цену на один МС-21 - $97,9 млн. Соответственно, портфель из 175 самолетом мог бы стоить $17,1 млрд. Правда, как известно, производители часто делают приличные скидки покупателям за "опт" и предоплату.

Стоит отметить, что ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров хвастался, что "Иркут" имеет уже около 200 твердых заказов на МС-21, хотя еще даже не прошел сертификацию. Главным покупателем пока остается "Аэрофлот". Серийное производство МС-21 не раз откладывалось. По последним данным, оно должно начаться в 2021 году.