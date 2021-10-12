13 Октября 2021
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Экономика В России
МС-21-300 с двигателями ПД-14. (2020) | Фото: пресс-служба корпорации &quot;Иркут&quot;

МС-21 может получить сертификат в декабре этого года - Минтранс

Самолет МС-21 должен получить сертификат в декабре этого года, сообщил замминистра транспорта России Игорь Чалик на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

"У нас плановое окончание сертификации МС-21 - декабрь этого года. И буквально сегодня я получил от Росавиации подтверждение, что мы пока в плане. В декабре этого года МС-21 должен быть сертифицирован", - отметил Чалик.

Впрочем, власти настолько часто переносили и изменяли сроки сертификации самолета и предположительную дату выхода МС-21 в серию, что уже и сложно сообразить – идет опережение плана или отставание от него.

Так, в июле этого года в интервью "Российской газете" глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что сертификация МС-21 с американскими двигателями планируется на 2022 год, а версия с российскими силовыми установками ПД-14 и вовсе будет сертифицирована не ранее 2023 года.

По словам главы Минпромторга, доля российских комплектующих в МС-21 с иностранными двигателями по стоимости составляет около 50%, с российскими двигателями эта доля увеличится до 70%. Для сравнения "Суперджет" по стоимости на 80% состоит из зарубежных компонентов.

"Интеграторы ключевых систем самолета, в том числе бортового радиоэлектронного оборудования, и разработчики программного обеспечения - это уже российские компании. Головные поставщики комплексной системы управления, системы измерения воздушных сигналов, шасси, системы кондиционирования - тоже наши. Мы будем продолжать программу импортозамещения, чтобы у нас было две версии МС-21 - для внутреннего рынка с российской компонентной базой и для внешних рынков с опциональными иностранными составляющими", - рассказал Мантуров.

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МС-21 может получить сертификат в декабре этого года - Минтранс

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Теги: мс-21, минтранс, минпромторг, сертификация



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