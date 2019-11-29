"Иркут" построил четвертый опытный самолет МС-21

На Иркутском авиационном заводе (ПАО "Корпорация "Иркут", входит в ОАК) построили четвертый испытательный образец самолета МС-21-300. Завершена диагностика систем нового борта, предназначенного для проведения летных испытаний.

"При производстве самолета учтены результаты тестирования первых опытных машин. Три из них проходят летные испытания, две – статические", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Иркута".

28 ноября новый самолет переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение завода.

Пока неизвестно, стоят ли на четвертом образце российские двигатели ПД-14 производства "ОДК-Пермские моторы" или американские PW1400G (производит их United Technologies – подразделение американской Pratt&Whitney). До сих пор МС-21 проходил все испытания только на американских двигателях.

Серийное производство МС-21 должно начаться в 2021 году. По информации советника главы Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Валерия Окулова, в первый год производства с "конвейера" сойдет шесть самолетов МС-21-300. Первым заказчиком, который получит новые суда, станет "Аэрофлот". В 2022 году планируется поставить 12 машин, в 2023 году – 25 машин, в 2025 году – 75 самолетов. Стоимость портфеля твердых заказов на самолет МС-21-300 (175 заказов), который на сегодняшний день имеет корпорация "Иркут", оценивается в $9 млрд (по каталожной стоимости - $17 млрд).