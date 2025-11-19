В России может появиться укороченная версия самолёта МС-21

В России в будущем может появиться укороченная версия самолёта МС-21. Её разработкой займётся ГК "Ростех".

Глава госкорпорации Сергей Чемезов на полях международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 сообщил журналистам, что пока предстоит производить ту версию, которая сегодня наработана. Однако в перспективе компания создаст более короткую версию лайнера. Цель – дать возможность летать на более дальние расстояния. Создание укороченной версии может занять до двух лет. Такой самолет может вмещать порядка 140 человек, пишет ТАСС.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") изменила официальные технические характеристики самолета МС-21, который строят уже более десяти лет. Дальность полета самолета МС-21-310 (два класса обслуживания, 175 пассажиров) теперь составляет 3830 км вместо прежних 5100 км.