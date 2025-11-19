В России может появиться укороченная версия самолёта МС-21

19 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России может появиться укороченная версия самолёта МС-21

В России в будущем может появиться укороченная версия самолёта МС-21. Её разработкой займётся ГК "Ростех".

Глава госкорпорации Сергей Чемезов на полях международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025 сообщил журналистам, что пока предстоит производить ту версию, которая сегодня наработана. Однако в перспективе компания создаст более короткую версию лайнера. Цель – дать возможность летать на более дальние расстояния. Создание укороченной версии может занять до двух лет. Такой самолет может вмещать порядка 140 человек, пишет ТАСС.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") изменила официальные технические характеристики самолета МС-21, который строят уже более десяти лет. Дальность полета самолета МС-21-310 (два класса обслуживания, 175 пассажиров) теперь составляет 3830 км вместо прежних 5100 км.

Теги: "Ростех", МС-21, укороченная версия


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.11.2025 08:28 Мск ОАК сократила дальность полета МС-21 с 5100 до 3800 км - СМИ
Ранее 28.10.2025 08:36 Мск МС-21 совершил посадку после испытательного полета
Ранее 05.08.2025 10:31 Мск "Ростех" начнет серийное производство МС-21 в 2026 году - Чемезов
Ранее 23.07.2025 05:11 Мск На заводах "Ростеха" собирают более 20 SSJ-100
Ранее 16.07.2025 11:11 Мск ОАК построила 14 самолетов МС-21, но они до сих пор не сертифицированы
Ранее 03.07.2025 03:08 Мск МС-21 за два года подорожал на 65%
Ранее 27.06.2025 07:45 Мск Начались испытания самолёта МС-21 с российскими системами и агрегатами
Ранее 28.05.2025 08:40 Мск В Ростехе назвали самолёт МС-21 символом преодоления санкций
Ранее 29.04.2025 20:52 Мск МС-21 сможет заместить зарубежные самолеты в РФ и дружественных странах
Ранее 29.04.2025 08:35 Мск МС-21 с новыми российскими системами впервые поднялся в воздух
Ранее 23.04.2025 08:50 Мск Полностью российский SSj-100 планируют поставлять авиакомпаниям уже в 2026-ом
Ранее 21.04.2025 14:40 Мск ОАК: Первый полёт импортозамещённого SSJ-100 состоится по плану
Ранее 17.03.2025 08:10 Мск "Суперджет" с российским двигателем ПД-8 совершил первый полёт
Ранее 03.03.2025 12:40 Мск Алиханов: Импортозамещённые МС-21 и SJ-100 полетят в первом полугодии
Ранее 25.01.2025 10:40 Мск Чемезов: Серийное производство МС-21 начнётся в 2026-ом
Ранее 21.11.2024 11:52 Мск Алиханов сообщил, когда впервые полетит импортозамещенный МС-21
Ранее 01.03.2024 04:01 Мск В Минпромторге объяснили сдвиг поставок МС-21 и SJ-100
Ранее 29.02.2024 15:45 Мск Не опять, а снова: поставок МС-21 в 2024 году не будет
Ранее 28.12.2023 12:59 Мск Росавиация будет сертифицировать МС-21 с вместимостью 211 пассажиров
Ранее 04.12.2023 14:20 Мск Первым эксплуатантам самолетов МС-21 придется ежегодно ставить эти авиалайнеры на ремонт
Ранее 08.08.2023 16:04 Мск Названы сроки и объемы поставок самолетов МС-21 с пермскими двигателями
Ранее 25.04.2023 14:38 Мск Названа стоимость российского самолета МС-21
Ранее 28.03.2023 13:10 Мск В России "в сжатые сроки" заменили иностранные композиты всех элементов МС-21
Ранее 04.01.2023 20:43 Мск Мантуров протестировал новый российский самолет МС-21
Ранее 29.12.2022 14:20 Мск Росавиация одобрила самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом
Ранее 27.12.2022 00:00 Мск Правительство РФ направит 900 млн рублей на создание дальнемагистрального самолета
Ранее 07.12.2022 09:30 Мск Завершены статические испытания самолета МС-21
Ранее 17.10.2022 14:57 Мск Производство самолетов МС-21 увеличат до 36 в год
Ранее 12.09.2022 10:41 Мск На расширение производства самолетов МС-21 дадут 15 миллиардов
Ранее 09.08.2022 11:13 Мск В Подмосковье состоялся сотый полет лайнера МС-21-310 с пермскими двигателями ПД-14
Ранее 23.05.2022 20:15 Мск В Белоруссии могут начать производство комплектующих для SSj-100 и МС-21
Ранее 01.04.2022 00:01 Мск Борисов: Перенесены сроки начала серийного производства МС-21
Ранее 22.03.2022 15:51 Мск Два серийных МС-21 с американскими двигателями поставят заказчику до конца 2022 года
Ранее 29.12.2021 20:26 Мск Самолет МС-21 будут поставлять эксплуатантам в третьем квартале 2022 года
Ранее 28.12.2021 19:26 Мск Встал на иностранное крыло: российский самолет МС-21 с американскими двигателями получил сертификат типа
Ранее 25.12.2021 09:10 Мск МС-21-300 с крылом из российских материалов выполнил первый полёт
Ранее 24.12.2021 13:06 Мск МС-21 с американскими двигателями наконец завершил летную сертификацию
Ранее 12.10.2021 21:58 Мск МС-21 может получить сертификат в декабре этого года - Минтранс
Ранее 20.07.2021 09:10 Мск Первые МС-21 будут только на 50% из отечественных комплектующих - Минпромторг
Ранее 15.07.2021 14:55 Мск ОАК рассчитывает на протекционистские меры со стороны государства для МС-21
Ранее 24.06.2021 15:10 Мск Ростех хочет поставлять на российский рынок МС-21 с отечественными двигателями
Ранее 23.05.2021 14:50 Мск МС-21 с российским двигателем ПД-14 скоро начнёт перевозить пассажиров, - Мишустин
Ранее 14.04.2021 11:28 Мск В МС-21 еще 40% комплектующих требуют импортозамещения – вице-премьер Борисов
Ранее 09.02.2021 16:34 Мск Получено разрешение на серийное производство пермских авиадвигателей ПД-14
Ранее 09.02.2021 10:28 Мск Пермский авиадвигатель ПД-14 получил дополнение к международному сертификату
Ранее 30.12.2020 15:35 Мск Двигатель ПД-35 должен быть готов к 2027 году, - Путин
Ранее 17.12.2020 14:57 Мск Путин поздравил производителей двигателя ПД-14 с запуском самолёта МС-21
Ранее 23.07.2020 16:10 Мск Пермские авиадвигатели ПД-14 успешно установлены на опытный самолет МС-21-310
Ранее 27.02.2020 07:48 Мск Двигатель ПД-14 для российского самолета МС-21 пришлось сертифицировать повторно
Ранее 25.12.2019 10:03 Мск Четвертый испытательный МС-21 выполнил первый полет
Ранее 10.12.2019 15:48 Мск "Иркут" собрал фюзеляж МС-21, который будет тестироваться с российскими двигателями
Ранее 29.11.2019 12:10 Мск "Иркут" построил четвертый опытный самолет МС-21
Ранее 28.11.2019 10:25 Мск МС-21 получит европейский сертификат в 2021 году - Росавиация
Ранее 27.11.2019 08:02 Мск Чемезов попросил Путина помочь с сертификацией российских самолетов для зарубежного рынка
Ранее 26.11.2019 13:46 Мск В 2021 году заказчики получат шесть самолетов МС-21 - ОАК
Ранее 18.11.2019 08:35 Мск СМИ назвали общую стоимость всех твердых заказов на самолет МС-21
Ранее 08.11.2019 08:56 Мск СМИ: МС-21 пока не может пройти сертификацию защиты от молний по европейским стандартам
Ранее 31.10.2019 13:29 Мск EASA продолжает сертификационные полеты на новом российском самолете МС-21
Ранее 09.10.2019 08:35 Мск Пять двигателей ПД-14 передадут для летных испытаний на МС-21
Ранее 03.09.2019 13:56 Мск СМИ сообщили об отсутствии заказов двигателей ПД-14 на 2021 год
Ранее 29.08.2019 07:54 Мск ОАК подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21
Ранее 28.08.2019 10:25 Мск Летные испытания самолета МС-21 с пермским двигателем ПД-14 начнутся в 2020 году
Ранее 09.08.2019 09:44 Мск Серийное производство двигателей ПД-14 начнется в следующем году
Ранее 16.07.2019 12:41 Мск В Прикамье ведется подготовка к серийному производству двигателя ПД-14
Ранее 12.07.2019 15:26 Мск В конструкцию отечественного двигателя для МС-21 внесут больше десятка изменений
Ранее 11.07.2019 13:36 Мск В Росавиации хотят, чтобы на МС-21 были отечественные двигатели ПД-14, хотя "Иркут" уже закупает американские

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети