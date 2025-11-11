ОАК сократила дальность полета МС-21 с 5100 до 3800 км - СМИ

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") изменила официальные технические характеристики самолета МС-21, который строится уже более десяти лет.

Дальность полета самолета МС-21-310 (два класса обслуживания, 175 пассажиров) теперь составляет 3830 км вместо прежних 5100 км, пишут "Ведомости".

В "Ростехе" заявили, что в техзадании Минпромторга от 2009 года целевая дальность полета для самолета ставилась в 3500 км при загрузке 180 пассажиров. В компании также добавили, что 80% пассажиропотока в России приходится на маршруты до 3000 км, так что новая дальность полета МС-21 "в значительной степени покрывает потребности перевозчиков".

Серийное производство МС-21 должно стартовать в 2026 г., до конца года заказчикам будут переданы первые два самолета, говорил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов 24 октября 2025 г.