Правительство РФ направит 900 млн рублей на создание дальнемагистрального самолета

В 2023 году кабмин России выделит почти 900 млн руб. Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) на создание широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета, сказано в распоряжении на официальном интернет-портале правовой информации.

Средства предназначены на финансовое обеспечение затрат в рамках реализации проекта по созданию широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.

Ранее стало известно, что правительство выделит 15 млрд руб. на оборудование для авиазаводов, в том числе выпускающих отечественный пассажирский самолет МС-21.

В декабре стало известно, что корпорация "Иркут" (входит в ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех) и Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) имени профессора Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Жуковского") завершили статические испытания самолета МС-21.