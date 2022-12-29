Росавиация одобрила самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом

Самолет МС-21 с российскими двигателями и крылом получил одобрительные документы от Росавиации.

"Магистральный лайнер МС-21 получил одобрение по главным изменениям в конструкцию: это подтверждает успешную замену ключевых элементов самолета на российские – наш двигатель ПД-14 и полностью отечественную конструкцию крыла", – сообщает пресс-служба Минпромторга со ссылкой на главу ведомства, вице-премьера РФ Дениса Мантурова.

В декабре были завершены статические испытания самолета МС-21.

МС-21 – среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Самолет создается на базе новейших разработок в области авиастроения. Начало поставок ожидается в 2024 году.