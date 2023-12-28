Росавиация будет сертифицировать МС-21 с вместимостью 211 пассажиров

Росавиация согласилась внести изменения в сертификат самолета МС-21-300/310. На этом типе самолетов можно будет перевозить 211 пассажиров (ранее было 175), сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Перед выдачей одобрения главного изменения к сертификату типа прошли испытания по аварийной эвакуации пассажиров и членов экипажа самолета. Подтверждались соответствие воздушного судна современным и перспективным нормам летной годности, а также функционирование аварийно-спасательного оборудования МС-21", - добавили в ОАК.

"Новую перспективную авиатехнику российского производства очень ждут авиакомпании и пассажиры. Сертификационные работы выполнены точно в срок, который установил себе сам разработчик самолета МС-21 — компания "Яковлев", — прокомментировал заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков.

Испытания проводились на самолете с максимально плотной компоновкой пассажирского салона. С борта воздушного судна успешно эвакуировалось 211 пассажиров, а также члены экипажа (три члена летного экипажа и пять бортпроводников).

Фактическое время аварийной эвакуации составило 81,7 секунд, это быстрее предусмотренных нормами летной годности 90 секунд, отметил гендиректор "Яковлева" Андрей Богинский.

Отметим, что самолет до сих пор не сертифицирован. Ранее сообщалось, что он может получить сертификат до конца 2024-го года. В то же время в производстве уже находятся около двух десятков МС-21.