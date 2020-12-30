Двигатель ПД-35 должен быть готов к 2027 году, - Путин

30 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Бюджет медицины подрывает устойчивость страны"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
ПД-14 двигатель самолет (2019) | Фото: Накануне.RU

Двигатель ПД-35 должен быть готов к 2027 году, - Путин

Президент Владимр Путин во время совещания с премьером Михаилом Мишустиным заявил, что двигатель ПД-35 "должен быть готов к 2027 г.", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
Читайте также:

По словам президента, нужно сделать всё, для того чтобы в серию – она у нас будет в начале 2023 г. – на линии стоял "МС-21" с отечественным двигателем ПД-14.

"Когда мы говорим о ПД-14, я вас прошу ни в коем случае не забывать и о следующем двигателе с тягой в 35 т – ПД-35. Нужно помочь нашим двигателестроителям. Во-первых, хочу их поздравить с двигателем ПД-14, потому что такого продукта мы не делали, по-моему, на протяжении почти 30 лет – с конца 1980-ых. ПД-35 с тягой 35 т – это перспективная модель, он должен быть к 2027 г. готов, но мы планировали его к широкофюзеляжному самолёту", - сказал Путин.

Даже если к этому времени – это продукция длительного цикла изготовления – он не будет готов, всё равно над двигателем "нужно работать", считает президент.

"Можно его будет использовать на удлинённой версии Ил-96, но надо помочь двигателестроителям довести эту работу до конца", - сказал Путин.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Двигатель ПД-35 должен быть готов к 2027 году, - Путин

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ПД-14, двигатель, МС-21



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.12.2020 14:57 Мск Путин поздравил производителей двигателя ПД-14 с запуском самолёта МС-21
Ранее 23.07.2020 16:10 Мск Пермские авиадвигатели ПД-14 успешно установлены на опытный самолет МС-21-310
Ранее 27.02.2020 07:48 Мск Двигатель ПД-14 для российского самолета МС-21 пришлось сертифицировать повторно
Ранее 25.12.2019 10:03 Мск Четвертый испытательный МС-21 выполнил первый полет
Ранее 10.12.2019 15:48 Мск "Иркут" собрал фюзеляж МС-21, который будет тестироваться с российскими двигателями
Ранее 29.11.2019 12:10 Мск "Иркут" построил четвертый опытный самолет МС-21
Ранее 28.11.2019 10:25 Мск МС-21 получит европейский сертификат в 2021 году - Росавиация
Ранее 27.11.2019 08:02 Мск Чемезов попросил Путина помочь с сертификацией российских самолетов для зарубежного рынка
Ранее 26.11.2019 13:46 Мск В 2021 году заказчики получат шесть самолетов МС-21 - ОАК
Ранее 18.11.2019 08:35 Мск СМИ назвали общую стоимость всех твердых заказов на самолет МС-21
Ранее 08.11.2019 08:56 Мск СМИ: МС-21 пока не может пройти сертификацию защиты от молний по европейским стандартам
Ранее 31.10.2019 13:29 Мск EASA продолжает сертификационные полеты на новом российском самолете МС-21
Ранее 09.10.2019 08:35 Мск Пять двигателей ПД-14 передадут для летных испытаний на МС-21
Ранее 03.09.2019 13:56 Мск СМИ сообщили об отсутствии заказов двигателей ПД-14 на 2021 год
Ранее 29.08.2019 07:54 Мск ОАК подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21
Ранее 28.08.2019 10:25 Мск Летные испытания самолета МС-21 с пермским двигателем ПД-14 начнутся в 2020 году
Ранее 09.08.2019 09:44 Мск Серийное производство двигателей ПД-14 начнется в следующем году
Ранее 16.07.2019 12:41 Мск В Прикамье ведется подготовка к серийному производству двигателя ПД-14
Ранее 12.07.2019 15:26 Мск В конструкцию отечественного двигателя для МС-21 внесут больше десятка изменений
Ранее 11.07.2019 13:36 Мск В Росавиации хотят, чтобы на МС-21 были отечественные двигатели ПД-14, хотя "Иркут" уже закупает американские

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети