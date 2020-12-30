Двигатель ПД-35 должен быть готов к 2027 году, - Путин

Президент Владимр Путин во время совещания с премьером Михаилом Мишустиным заявил, что двигатель ПД-35 "должен быть готов к 2027 г.", сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

По словам президента, нужно сделать всё, для того чтобы в серию – она у нас будет в начале 2023 г. – на линии стоял "МС-21" с отечественным двигателем ПД-14.

"Когда мы говорим о ПД-14, я вас прошу ни в коем случае не забывать и о следующем двигателе с тягой в 35 т – ПД-35. Нужно помочь нашим двигателестроителям. Во-первых, хочу их поздравить с двигателем ПД-14, потому что такого продукта мы не делали, по-моему, на протяжении почти 30 лет – с конца 1980-ых. ПД-35 с тягой 35 т – это перспективная модель, он должен быть к 2027 г. готов, но мы планировали его к широкофюзеляжному самолёту", - сказал Путин.

Даже если к этому времени – это продукция длительного цикла изготовления – он не будет готов, всё равно над двигателем "нужно работать", считает президент.

"Можно его будет использовать на удлинённой версии Ил-96, но надо помочь двигателестроителям довести эту работу до конца", - сказал Путин.