Встал на иностранное крыло: российский самолет МС-21 с американскими двигателями получил сертификат типа

Российский среднемагистральный узкофюзеляжный самолет МС-21-300 получил сертификат типа. Этот сертификат выдан на самолет, укомплектованный американскими двигателями Pratt & Whittney PW1400G и крыльями из иностранных материалов.

Сертификат на "российскую" версию самолета может быть выдан в 2024 году, предположил сегодня на встрече с журналистами министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Интересно, что авиационные власти не смущает тот факт, что до импортозамещения в текущей версии МС-21 еще очень далеко: глава Росавиации Александр Нерадько назвал выдачу сертификата "первым важнейшим этапом освоения новейшей отечественной авиационной техники".

"По существующему прогнозу в ближайшие 20 лет только в России потребуется более 800 новых лайнеров такой размерности. Доказав эффективность самолета на домашнем рынке, будем выходить и на международный", - заявил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

Только в текущем году в производстве крыла самолета начали использовать исключительно российские материалы.