"Иркут" собрал первый МС-21 с российскими двигателями ПД-14

Корпорация "Иркут" (входит в ОАК) построила первый самолет МС-21-300 с отечественными двигателями ПД-14 вместо американских PW1400G (производит их United Technologies – подразделение американской Pratt&Whitney).

6 ноября опытный борт был переведен из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение Иркутского авиазавода.

"Всего несколько стран в мире способны создавать авиационную технику такого уровня. Предстоящие испытания МС-21 с отечественными двигателями – это знаковое событие для отрасли, наглядное подтверждение того, что у отечественного гражданского авиастроения есть будущее", – похвастался индустриальный директор авиационного кластера Ростеха (в него входит ОАК) Анатолий Сердюков.

Теперь специалистам предстоит подготовить самолет к первому полету: они отработают запуск силовых установок на земле, протестируют самолет и двигатели при движении по аэродрому на разных скоростях.

Напомним, в начале августа глава ОАК Юрий Слюсарь заявил, что МС-21 на отечественных двигателях совершит полет до конца 2020 года: "Крайнее событие у нас в этом году - это вылет МС-21 с нашим отечественным ПД-14. До конца года мы должны работу завершить. В Иркутске двигатели уже установлены на самолет, сейчас проходят необходимые отработки, и, собственно, новый самолет МС-21 с новейшим, сертифицированным двигателем ПД-14 поднимется".