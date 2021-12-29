Самолет МС-21 будут поставлять эксплуатантам в третьем квартале 2022 года

Поставки коммерческим эксплуатантам самолета МС-21 планируется начать в третьем квартале 2022 года после получения дополнения к сертификату, сообщает ТАСС со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

В частности, поставки будут вести авиакомпании "Россия" с российским крылом. Будет производиться версия самолета в российской комплектации и версия с иностранными компонентами, "в зависимости от того, как мы будем дальше развивать свои поставки".

"Особенно это касается зарубежных рынков, для того, чтобы у потребителей был выбор - какой версией будет комфортнее приобретать наш самолет", - пояснил Мантуров.

МС-21 ориентирован на самый массовый сегмент рынка пассажирских перевозок в России и мире. В настоящее время завершается сертификация самолета МС-21-300, начать его поставки в авиакомпании планируется в 2022 году. Одновременно проходит летные испытания самолет МС-21-310 с новым российским двигателем ПД-14. Помимо трех самолетов, находящихся в цехе окончательной сборки, на разных стадиях производства находятся еще три МС-21-300.