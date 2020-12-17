Путин поздравил производителей двигателя ПД-14 с запуском самолёта МС-21

17 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Чубайс — это злой рок Путина"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Пермский край
МС-21-300 с двигателями ПД-14. (2020) | Фото: пресс-служба корпорации &quot;Иркут&quot;

Путин поздравил производителей двигателя ПД-14 с запуском самолёта МС-21

Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о восстановлении экономики и поздравил производителей двигателя ПД-14 с запуском самолёта МС-21, в котором он установлен, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Урал - крупный центр страны, и всё, что связано с коронакризисными ограничениями, влияет на развитие экономики. Какие отрасли наиболее пострадали? Перевозки, авиа и ЖД, розница непродовольственных товаров, сфера услуг, фитнес, ресторан", - сказал Путин.

Среди принятых мер - перенесены платежи по НДС, выданы кредит под нулевую ставку, другой - под 2%, который можно не возвращать, если сохранен персонал.

"Мы также работаем с автопромом, судостроением, сельским хозяйством, строительством. Самолёт с отечественным двигателем ПД-14 взлетел, это почти серийное производство, взлетел также Ил-114-300, поздравляю производителей", - сказал Путин.

Государство потратило на поддержку граждан 4,3 млрд руб. Страна выйдет из кризиса максимум к первому кварталу 2022 г.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин поздравил производителей двигателя ПД-14 с запуском самолёта МС-21

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: пресс-конференция путина, пд-14



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети