Путин поздравил производителей двигателя ПД-14 с запуском самолёта МС-21

Владимир Путин в рамках ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о восстановлении экономики и поздравил производителей двигателя ПД-14 с запуском самолёта МС-21, в котором он установлен, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Урал - крупный центр страны, и всё, что связано с коронакризисными ограничениями, влияет на развитие экономики. Какие отрасли наиболее пострадали? Перевозки, авиа и ЖД, розница непродовольственных товаров, сфера услуг, фитнес, ресторан", - сказал Путин.

Среди принятых мер - перенесены платежи по НДС, выданы кредит под нулевую ставку, другой - под 2%, который можно не возвращать, если сохранен персонал.

"Мы также работаем с автопромом, судостроением, сельским хозяйством, строительством. Самолёт с отечественным двигателем ПД-14 взлетел, это почти серийное производство, взлетел также Ил-114-300, поздравляю производителей", - сказал Путин.

Государство потратило на поддержку граждан 4,3 млрд руб. Страна выйдет из кризиса максимум к первому кварталу 2022 г.