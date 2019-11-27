Чемезов попросил Путина помочь с сертификацией российских самолетов для зарубежного рынка

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов попросил Владимира Путина вернуть сертификацию российских самолетов по международным соглашением в ведение Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Это нужно, чтобы быстрее проходить сертификацию перед продажей SSJ-100, МС-21, вертолетов и двигателей за границу. Сейчас соответствующие функции возложены на Росавиацию, но там процесс идет не слишком быстро.

О соответствующем письме Чемезова главе государства сообщили "Ведомости" и "Коммерсант".

Некоторое время назад сертификация была передана от МАК Росавиации, у которой пока не со всеми иностранными сертификационными организациями налажена связь. Из-за этого, по мнению Ростеха, продвижение российской техники за рубежом затягивается.

В правительстве идею Чемезова не поддерживают. Источники "Ведомостей" утверждают, что на совещании в правительстве, посвященном развитию ОАК, премьер Дмитрий Медведев лично сказал Чемезову, что возврат к сертификации МАКом нецелесообразен.

Недавно стало известно, что у МС-21 возникли проблемы с сертификацией защиты от молний, поскольку в России просто нет лабораторий, аккредитованных европейскими авиационными властями. Теперь нужно либо сертифицировать сами лаборатории, либо просто провести сертификацию за рубежом.